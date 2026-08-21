До кінця року студентам можна повернути гроші за навчання: кого це стосується

Українці, які у 2025 році оплачували навчання у закладах освіти, можуть повернути частину витрачених коштів через податкову знижку. Для цього необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня 2026 року. Податкова знижка дає можливість повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб за витрати на освіту, понесені протягом 2025 року. Оформити компенсацію може сам студент, якщо він офіційно працює та сплачує ПДФО. Також скористатися правом на знижку можуть близькі члени сім'ї, які оплачували навчання, зокрема батьки, чоловік або дружина.

Для оформлення необхідно подати декларацію та документи, що підтверджують витрати. Зокрема, потрібні:

договір із закладом освіти;

квитанції або чеки про оплату навчання у 2025 році;

копії паспорта та ідентифікаційного коду;

документи, що підтверджують родинні зв'язки, якщо навчання оплачували батьки чи один із подружжя;

довідка з місця роботи про зарплату та сплачений ПДФО;

банківські реквізити для повернення коштів.

При цьому право на податкову знижку за витратами 2025 року не переноситься на наступний рік. Якщо не подати декларацію до кінця 2026-го, скористатися цією можливістю надалі вже не вдасться.

Як повідомляло раніше ForUa, з 1 вересня в Україні планують значно підвищити державні стипендії для студентів закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.