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Економіка

Гривню знову лихоманить: євро злетів до історичного максимуму

Гривню знову лихоманить: євро злетів до історичного максимуму

Євро продовжує стрімко дорожчати в Україні та встановив новий історичний максимум офіційного курсу НБУ. Водночас долар трохи подешевшав. Національний банк України встановив на п’ятницю, 21 серпня, такі офіційні курси:

долар США — 44,61 грн, що на 9 копійок менше, ніж днем раніше;

євро — 52,13 грн, що на 27 копійок більше за попередній курс.

Таким чином, європейська валюта знову переписала історичний максимум офіційного курсу. Попереднього дня євро коштував 51,86 грн. Американська валюта, навпаки, продовжила зниження: після 44,70 грн у четвер її офіційний курс опустився до 44,61 грн.

Як повідомляло раніше ForUa, українські банки ввели жорсткіші правила на зняття грошей.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

НБУкурс валюткурс доларакурс євро
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