У Зеленського планували закрити небо Москви тисячами дронів

Українські чиновники на початку року нібито запропонували президенту Володимиру Зеленському масштабну операцію із застосуванням до тисячі автономних дронів на добу для атак на московські аеропорти. За задумом, безпілотники мали використовувати системи наведення на основі штучного інтелекту та самостійно знаходити цілі без постійного контролю оператора. Автори плану нібито розраховували таким чином надовго паралізувати цивільне авіасполучення Москви, повідомляє The Atlantic із посиланням на джерела.

Ідея викликала побоювання у Зеленського. За словами джерел видання, президент побоювався, що автономні дрони можуть вразити цивільний літак і призвести до загибелі пасажирів або членів екіпажу. Попри це, підготовка до можливої операції, за даними видання, тривала кілька місяців. Проєкт отримав кодову назву M&M's, а його реалізацією нібито займалася команда українських програмістів.

За версією джерел, значну роль у підготовці плану відігравав колишній міністр оборони Михайло Федоров. Після його звільнення в липні роботу над операцією нібито призупинили. Водночас джерело видання стверджує, що технічно проєкт можна відновити приблизно за три місяці.

Втім, є важливий нюанс: в Офісі президента категорично заперечили існування такого плану. Представник ОП назвав інформацію The Atlantic «повною нісенітницею». Таким чином, наразі йдеться про твердження джерел американського видання, які офіційно не підтверджені українською владою.

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