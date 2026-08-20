Озброєні бойовики захопили нафтовий танкер біля берегів Ємену

Озброєні бойовики захопили біля берегів Ємену в Аденській затоці нафтовий танкер і перенаправили його в Сомалі. Про це повідомило Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO).

«UKMTO отримала підтвердження того, що на танкер піднялися шість озброєних осіб, які зараз контролюють судно, що прямує до Сомалі», - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався за 136 морських миль (приблизно 250 кілометрів) на схід від Ель-Мукалли, міста та морського порту в Ємені. Танкер передав сигнал лиха, коли до нього в Аденській затоці наблизилося незареєстроване судно.

Назва та приналежність танкера не вказується.

UKMTO зазначає, що проводиться розслідування, а суднам рекомендовано проходити зазначену ділянку з обережністю та повідомляти про будь-яку підозрілу активність.

Як повідомляв ForUA, у травні сомалійські пірати захопили нафтовий танкер MT Eureka біля узбережжя Ємену.