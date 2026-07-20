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Єменські хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії

Єменські хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії

Підтримувані Іраном єменські хусити оголосили про запровадження морської блокади Саудівської Аравії. Відповідну заяву у телевізійному зверненні зробив військовий речник угруповання, зазначивши, що рішення набуває чинности негайно.

Представники хуситів повідомили про введення «морського ембарго проти злочинного саудівського ворога», назвавши цей крок відповіддю на багаторічні дії Ер-Ріяда щодо Ємену.

В угрупованні стверджують, що Саудівська Аравія майже 12 років підтримує блокаду Ємену, обмежує роботу портів і летовищ, а також привласнює ресурси країни. Саме цим хусити пояснили своє рішення про морську блокаду.

Заява пролунала після того, як минулого тижня хусити завдали ракетних ударів по території Саудівської Аравії. Вони звинуватили королівство в атаці на аеропорт, який перебуває під їхнім контролем.

Останні обстріли фактично порушили чотирирічне затишшя у протистоянні між Саудівською Аравією та підтримуваними Іраном хуситами. Це перші атаки, відповідальність за які угруповання офіційно взяло на себе після неформального перемир'я, що діяло з березня 2022 року.

Раніше хусити також оголосили про повну заборону проходу ізраїльських суден через Червоне море, що створило додаткові ризики для міжнародного судноплавства та альтернативних маршрутів в умовах ускладнення навігації через Ормузьку протоку.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЄменСаудівська Аравіяхусити
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