Росія вдруге за короткий час атакувала логістику «Фори» на Київщині

Внаслідок масованої російської атаки у четвер пошкоджено розподільчий центр мережі супермаркетів «Фора» у селі Мартусівка Київської області. Постраждалих серед працівників немає.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Сьогодні Росія знову атакувала нашу логістику. Постраждав склад "Фора" у Мартусівці на Київщині, де зберігалася фрешова продукція. Найважливіше – люди не постраждали. Команда завчасно вивела працівників із розподільчого центру», – заявили в компанії.

За даними «Фори», цей склад почали використовувати лише минулого тижня. Компанія перенесла туди частину логістичних операцій після попередньої російської атаки на її інфраструктуру.

Після нового удару мережа знову змінює маршрути постачання та шукає альтернативні рішення для забезпечення магазинів товарами.

«Нас намагаються зупинити вдруге за дуже короткий час. Але "Фора" продовжує працювати», – наголосили в компанії.

У ніч на 5 серпня російські війська атакували логістичну інфраструктуру Fozzy Group. Внаслідок удару виникли пожежі на чотирьох розподільчих центрах, які забезпечували товарами магазини «Сільпо», «THRASH ТРАШ» та «Фора».

Тоді загинули шестеро працівників компанії.

Збитки «Фори» від знищення складу та товарних запасів оцінювали приблизно у 1,15 млрд грн. У Fozzy Group заявляли, що планують відновити звичний асортимент у магазинах мережі до 24 серпня.