Повітряна загроза зростає: РФ різко збільшила число реактивних дронів

Росія у вересні суттєво збільшила кількість реактивних безпілотників, якими атакує Україну. Станом на 29 вересня таких дронів було вже більше, ніж за весь серпень, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, у серпні російські війська застосували 2850 реактивних БпЛА. У вересні станом на 29 число їхня кількість уже досягла 3177.

Ігнат зазначив, що російські війська здійснюють атаки хвилями. Одним із головних напрямків ударів безпілотниками залишається Київ та область. Водночас під регулярними атаками перебувають Харків, Одеса, Миколаїв, Суми, Херсон і Дніпро.

За словами речника, російські безпілотники також можуть долітати до західних регіонів України, а реактивні БпЛА здатні атакувати віддалені райони.

Ігнат наголосив на необхідності збільшення кількості ракет для систем Patriot та інших наземних комплексів ППО, які використовуються для боротьби з реактивними дронами та російською балістикою.

Водночас Сили оборони очікують від українських виробників нових рішень для протидії масованим повітряним атакам, які можна буде швидко масштабувати.

Для відбиття російських ударів Україна використовує, зокрема, винищувачі F-16 та наземні системи протиповітряної оборони. Ігнат також зазначив, що проти реактивних БпЛА можуть застосовуватися переносні зенітно-ракетні комплекси, коли дрони входять у зону їхнього ураження.

Як повідомляло раніше ForUa, рашисти будуть наносити удари по залізничній інфраструктурі столиці.