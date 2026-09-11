Російські війська атакували безпілотниками дев'ятиповерхівку у Києві

У ніч на 11 вересня російські окупанти завдали удару дронами по Києву.

"У Дніпровському районі виникло загоряння в 9-поверховому житловому будинку внаслідок ворожої атаки", - повідомляє Київська МВА.

Пошкоджено 9 поверховий житловий будинок у Дніпровському районі. Горів фасад будинку з 1 по 5 поверхи а також квартира на другому поверсі.

Рятувальникам вдалось врятувати 7 осіб, ще 7 – передано до карет швидкої, для подальшої допомоги. Водночас, поліція повідомляє про 8 постраждалих.

64-річний чоловік та 57-річна жінка отримали опіки тіла, їх госпіталізували. 23-річна дівчина отримала осколкове поранення. Ще п'ятьом громадянам медики надали допомогу без госпіталізації.

В Оболонському районі через ворожу атаку виникла пожежа у одноповерховій складській будівлі. О 23:53 пожежу ліквідували. Обійшлося без постраждалих.

Фото: Нацполіція