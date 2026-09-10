Офіцера СБУ звинуватили у загибелі 35 людей під Києвом

Працівники ДБР повідомили про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за облаштування та функціонування складу артилерійських боєприпасів неподалік Києва у селищі Мила.

Під час прийняття рішення про розміщення складу в приміщенні колишнього овочесховища він не вжив всіх заходів контролю щодо безпеки зберігання вибухових речовин та боєприпасів. Склад було незаконно розміщено поблизу житлової забудови, повідомляє ДБР.

Приміщення не тільки не відповідало вимогам до складів з озброєння, але й його розміщення не було узгодженим з відповідними правоохоронними структурами та підрозділами протиповітряної оборони. Також посадовець не вжив заходів щодо мінімізації ризиків одночасного знищення противником великої кількості боєприпасів.



28 серпня російські безпілотні апарати нанесли удар на вказаний склад, в результаті чого розпочалася детонація боєприпасів та пожежа, яка перекинулася на сусідні приміщення.



Внаслідок детонації загинуло 35 осіб. Пошкоджено 191 приватний житловий будинок, 14 багатоквартирних будинків, відділ поліції, гаражі, ресторан, пансіонат для людей похилого віку, магазин та логістичний центр, а також 24 автомобілі, у тому числі службовий автомобіль поліції та пожежний автомобіль.



Посадовцю повідомлено про підозру в бездіяльності військової влади, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України).



Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Фото: ДБР.