Україна випробує прототип альтернативи ЗРК Patriot у 2027 році – Reuters

Україна має намір випробувати прототип альтернативи зенітного ракетного комплексу (ЗРК) Patriot — Freyja — у першій половині 2027 року. Оборонно-промисловий комплекс (ОПК) повинен продемонструвати перші практичні результати щодо створення власної системи протидії балістичним цілям.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Давида Алояна.

Очікується, що найближчим часом міжнародний керівний комітет проєкту вперше збереться для оцінки вартості розробки.

Україна готова надати для системи пускову установку та ракету-перехоплювач. Водночас від союзників очікують сучасні радари, сенсори, технології наведення та електроніку управління.

До проєкту долучилися такі компанії: Eurosam, Leonardo, Thales, Saab, Hensoldt, а також українська Fire Point, яка стане провідним промисловим партнером.

Freyja створюють як дешевшу альтернативу американському Patriot з відкритою архітектурою, яка дозволить використовувати обладнання різних виробників.

Вона є спробою побудувати дешевшу ⁠альтернативу Patriot, на яку також спираються багато європейських країн. Інші системи протиповітряної оборони, такі як франко-італійська SAMP/T і німецька IRIS-T, ще не довели, що здатні збивати балістичні ракети.

Зеленський порівняв коаліцію "Фрея" з "Лего", адже об'єднає частини обладнання від лідерів оборонної промисловості.

"Загальна логіка цієї системи полягає в тому, що це відкрита архітектура. Отже, якщо Данія скаже: "Я хочу систему Freyja з датським радаром Weibel", це нормально. Якщо Швеція каже, що вони хочуть систему Saab, це також не "проблема", — пояснив Алоян.

Як повідомляв ForUA, Україна розпочинає роботу над створенням власної системи протидії балістичним цілям під робочою назвою "Фрея". Цей проєкт має стати європейською моделлю, яка за своїми можливостями буде аналогічною до Patriot, проте значно дешевою та простішою у масовому виробництві.