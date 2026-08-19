Україна планує відновити консультації з Єврокомісією щодо оновлення умов торгівлі

Україна планує у вересні відновити консультації з Єврокомісією щодо оновлення та збільшення квот для вітчизняної продукції.

Про це йшлося під час онлайн-наради під головуванням міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, передає Мінагрополітики.

Участь у нараді щодо питань агрологістики, використання тарифних квот та розширення доступу української продукції на зовнішні ринки взяли представники Мінвідновлення, Мінекономіки, Держмитслужби, Укрзалізниці, АМПУ, а також профільних асоціацій і бізнесу.

Учасники зосередили увагу на стані експорту та раціональному використанню наявних торговельних інструментів ЄС, зокрема глобальних квот СОТ зі зниженою митною ставкою.

Представники аграрних асоціацій та бізнесу підняли питання перегляду та збільшення квот ЄС для української продукції, зокрема цукру, крохмало-патокової продукції, спирту та біоетанолу.

«Наша мета – використати всі наявні можливості "тут і зараз", паралельно готуючись до глобального перегляду умов торгівлі. Наразі ми бачимо суттєвий резерв у глобальних квотах, де збережена знижка на мито дозволяє бізнесу працювати ефективно вже сьогодні. Водночас із вересня ми плануємо відновити консультації з Єврокомісією щодо оновлення та збільшення квот по чутливих позиціях», – наголосив Висоцький.

Крім того, учасники наради обговорили нові можливості для українського експорту. Зокрема, розвиток торгівлі з Великою Британією, Швейцарією та Норвегією в межах угод про вільну торгівлю. Це відкриває додаткові можливості для аграрної продукції та товарів, які потрібні переробній та рибній промисловості.

Окрему увагу приділили правилам транзиту зерна через країни ЄС. Експортерам нагадали, що оформлення українського фітосанітарного сертифіката є обов'язковим для збіжжя, яке реекспортується до третіх країн, оскільки переоформити документи в ЄС буде неможливо.

Значний блок питань стосувався портової та залізничної логістики. Йшлося про функціонування портів Великої Одеси під час форс-мажорів, розвиток Дунайського регіону, збереження статусу критичності для портових підприємств, а також покриття дефіциту вагонів-зерновозів Укрзалізницею.

За підсумками наради Мінагрополітики опрацьовує пропозиції бізнесу та профільних відомств. Частину питань планують винести на розгляд уряду, а щодо торговельних питань – продовжити роботу на міжнародному рівні.

Як повідомлялося, у січні-червні 2026 року оборот торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною та Євросоюзом збільшився проти минулорічних показників за відповідний період на 847 млн дол. США (+11%) і становив 8553 млн дол. США.

Україна станом на початок липня 2026 року повністю використала лише річна квоту на пшеницю. Крім цього, високими показниками характеризується заповнення квот по яблучному соку (91%), м’ясу птиці (75%, квартальні квоти), яйцях в шкаралупі і яєчних продуктах (по 75%, квартальні квоти), етанолу (64%), меду (61%), цукру (59%) та цукровій кукурудзі (59%).