Повернення додому: Україна звільнила з російського полону ще 103 військових

Президент Володимир Зеленський заявив, що з російського полону звільнено 103 українських військовослужбовців. Про це глава держави повідомив у Фейсбуці.

«Сьогодні 103 українські воїни повертаються додому з російського полону. Це захисники зі Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках», - зазначив Зеленський.

Він також висловив вдячність воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України й своєю сміливістю забезпечують можливість повертати українців та українок додому.

«Вдячний команді, яка щодня працює над звільненням наших людей. Пам’ятаємо про кожного й кожну, хто досі залишається в неволі. Робимо все можливе, щоб забрати всіх наших людей додому», - сказав президент.

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Як повідомляє у Фейсбуці Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, серед визволених з російського полону 103 військовослужбовців є декілька офіцерів.

Сьогодні за результатами перемовин Координаційний штаб за дорученням Президента провів перший етап чергового обміну полоненими. З російської неволі визволили 103 військовослужбовців. Більшість з них мають поранення і тяжкі захворювання.

Серед визволених військовослужбовців — представники Збройних сил України, Військово-морських сил, Тероборони, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів.

Звільнені воїни захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках.

Наймолодший визволений сьогодні захисник народився у 2000 році. Вік найстаршого – 59 років.

Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати. Україна забезпечить реінтеграцію героїв до суспільства після тривалої ізоляції.

У Коордштабі висловлюємо вдячність США та ОАЕ за допомогу в організації обміну, а також подякували усім дотичним структурам і організаціям за скоординовані зусилля, спрямовані на визволення полонених.

Координаційний штаб продовжує роботу з пошуку та повернення кожного, хто перебуває в російській неволі.

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Як повідомив глава МВС Іван Вигівський у Фейсбуці, з російського полону повернулись 11 військовослужбовців системи Міністерства внутрішніх справ.

"У межах чергового обміну Україна повернула 103 військовослужбовці. Серед них - 5 гвардійців та 6 прикордонників. Це наші захисники, які боронили Україну на Донеччині, Луганщині, Сумщині та Харківщині", - зазначив міністр.

За його словами, найближчим часом вони пройдуть комплексне медичне обстеження і розпочнуть процес реабілітації.

Як повідомляв ForUA, 26 червня відбувся останній обмін полоненими - з російського полону звільнено 160 українських військовослужбовців, які перебували в неволі з 2022 року.