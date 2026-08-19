Уряд посилює вимоги до мобільних операторів на випадок блекаутів

Кабінет міністрів України планує посилити вимоги до автономности мобільних мереж у разі тривалих відключень електроенергії. Урядовою Програмою діяльности передбачено, що не менш як 70% базових станцій мають працювати щонайменше 72 години без централізованого електропостачання.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Згідно з документом, відповідного показника планують досягти протягом 2026–2027 років. Для підтримання роботи базових станцій оператори мають використовувати альтернативні джерела живлення.

Відповідне завдання включене до операційних цілей Міністерства цифрової трансформації України.

Уряд також планує у 2026 році провести пілотне впровадження мобільного зв’язку п’ятого покоління 5G в Одесі.

Раніше тестовий запуск 5G відбувся у Львові, Харкові, Бородянці Київської області та Києві.