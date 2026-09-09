Івановська вимагає від СБУ та ГУР пояснити російську мову під час перестрілки

Мовна омбудсменка Олена Івановська звернулася до Головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби безпеки України з вимогою пояснити, чому їхні працівники під час конфлікту 2 вересня в Києві спілкувалися між собою російською мовою.

Про це йдеться у відповіді Івановської на запит агентства «Українські Новини».

За словами мовної омбудсменки, для з'ясування обставин та ухвалення рішення вона просить спецслужби надати пояснення щодо дій своїх працівників, а також їхні «ідентифікаційні відомості».

Після отримання та аналізу цієї інформації Івановська має визначити, чи є підстави для застосування передбачених законом заходів реагування.

Причиною звернення стала перестрілка між представниками СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня у Києві. На відеозаписах, що з'явилися у мережі, можна почути, як під час конфлікту працівники спецслужб спілкуються російською.

У СБУ спочатку заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який, за версією спецслужби, російська ФСБ планувала проти одного з лідерів російської опозиції, який прибув до України на День Незалежності.

Спочатку медіа повідомляли, що йдеться про заступника командира Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова. Пізніше з'явилася інформація, що ймовірною ціллю замаху міг бути Ахмед Закаєв, глава уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні.

За даними СБУ, під час обшуку у помешканні Каплунова в межах розслідування справи про підготовку замаху на російського опозиціонера співробітники спецслужби зазнали нападу. Як заявляли у СБУ, нападники належали до одного з підрозділів Сил оборони України.

Для припинення нападу залучили військовослужбовців спецпідрозділу «Альфа», які застосували зброю. Унаслідок цього серед нападників були поранені.

В Офісі генерального прокурора повідомили про початок досудового розслідування за фактом погрози або посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Згодом у СБУ заявили, що саме Каплунов нібито готував замах на одного з лідерів російського опозиційного руху. Сам Каплунов, за повідомленнями медіа, заперечував висунуті проти нього обвинувачення та заявляв, що зізнання у контактах із ФСБ було отримане під тиском.

ГУР зі свого боку заявило, що проти відомства та його бойових підрозділів розгорнулася «цілеспрямована кампанія дезінформації». У розвідці стверджували, що до неї можуть залучати медіа, блогерів і Telegram-канали, зокрема за фінансову винагороду.

На тлі цього конфлікту мовна омбудсменка вирішила окремо перевірити обставини використання російської мови співробітниками обох спецслужб. Після отримання пояснень та ідентифікаційних даних вона має визначити подальші заходи реагування.

Своєю чергою політичний експерт Віктор Бобиренко звернув увагу на те, що мафія в Україні є російськомовною.