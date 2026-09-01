Мовний омбудсмен пояснила, чи штрафуватимуть батьків за російську мову у шкільних чатах

Мовний омбудсмен Олена Івановська заявила, що батьків не можуть автоматично притягувати до адміністративної відповідальности за використання недержавної мови у шкільних чатах. Питання попередження або штрафу може виникнути лише після встановлення конкретного правопорушення у передбаченому законом порядку.

Про це повідомила пресслужба уповноваженої із захисту державної мови у зв’язку з поширенням інформації про можливі штрафи для батьків школярів за використання недержавної мови в чатах у месенджерах.

Івановська наголосила, що кожну ситуацію необхідно оцінювати окремо. За її словами, вирішальне значення має характер спілкування.

Якщо комунікація є частиною освітнього процесу, на неї поширюються вимоги щодо застосування державної мови. Водночас приватне спілкування не підпадає під дію мовного законодавства.

Під час оцінки конкретного випадку, зазначила омбудсмен, необхідно враховувати, хто є учасниками чату, з якою метою його створили, чи беруть у ньому участь учителі або представники адміністрації закладу освіти та чи стосується спілкування організації освітнього процесу.

Івановська також наголосила, що наявність складу адміністративного правопорушення та підстав для притягнення людини до відповідальності встановлюється окремо в кожному випадку з урахуванням усіх обставин.

На початку серпня мовний омбудсмен звернулася до освітян та представила практичну пам’ятку щодо застосування державної мови в освітньому середовищі.

У ній, зокрема, йдеться про спілкування батьків у класних чатах, а також листування з учителями та адміністрацією школи. У Секретаріаті мовного омбудсмена зазначали, що батьки є учасниками освітнього процесу, а спілкування щодо організації навчання належить до публічної сфери освіти, тому на нього поширюються вимоги щодо застосування державної мови.

1 вересня низка медіа та Telegram-каналів із посиланням на серпневі роз’яснення омбудсмена поширила інформацію про те, що батьків та вчителів можуть штрафувати на суму до 11,9 тисячі гривень за використання московитської мови у шкільних чатах.

Водночас Івановська наголосила, що саме по собі використання недержавної мови не означає автоматичного притягнення людини до адміністративної відповідальности. Для цього спочатку мають встановити склад конкретного правопорушення та всі обставини ситуації.