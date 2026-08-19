МОН засекретило оцінки школярів: хто матиме до них доступ

Міністерство освіти і науки затвердило нові загальні правила оцінювання результатів навчання школярів. Відтепер оцінки учнів офіційно вважатимуться конфіденційною інформацією, а для різних вікових груп діятимуть окремі підходи до оцінювання. Нові правила мають забезпечити єдиний підхід до оцінювання у школах незалежно від форми навчання.

Результати навчання не будуть відкритою інформацією. Ознайомитися з ними зможуть сам учень, його батьки або законні представники, а також учителі, які здійснюють оцінювання. При цьому МОН розмежувало поняття «оцінювання» та «оцінка». Оцінювання — це процес збору й аналізу інформації про навчальні результати, а оцінка — підсумковий результат цього процесу.

Для школярів передбачено чотири види шкали:

вербальна — результат описують словами;

рівнева — початковий, середній, достатній або високий рівень;

бальна — традиційна 12-бальна система;

дихотомічна — «зараховано» або «не зараховано».

Для учнів 1–2 класів бали не виставлятимуть — застосовуватимуть лише вербальне оцінювання. У 3–4 класах використовуватимуть вербальну та рівневу шкали.

Для школярів 5–12 класів під час формувального оцінювання педагоги зможуть застосовувати вербальну, рівневу або бальну шкалу. Поточні та підсумкові результати фіксуватимуть у балах.

При цьому 12-бальну систему прив'язали до рівнів: 1–3 бали — початковий, 4–6 — середній, 7–9 — достатній, 10–12 — високий.

Батьки й надалі матимуть доступ до результатів навчання дитини. Інформацію можна буде отримувати під час зустрічей із педагогами, через паперові та електронні щоденники, цифрові системи та свідоцтво досягнень.

Нові правила впроваджуватимуть поетапно. У 2026–2027 навчальному році вони діятимуть для учнів 1–9 класів, у 2027–2028 — для 1–10 класів, а з 2028–2029 навчального року охоплять усі 1–12 класи.

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