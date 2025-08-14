Державна екологічна інспекція попередила про небезпеку купання в морі через виявлення в пробах води шкідливих для здоров’я речовин. Фахівці зафіксували масове «цвітіння» моря та значне перевищення норм забруднення, що може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям, інформує ForUА.

Деталі забруднення та його наслідки

За даними Держекоінспекції, останніми тижнями узбережжя Одеси заполонили водорості, які надають воді брудно-жовтого, зеленого та коричневого відтінків. Це явище, відоме як «цвітіння» моря, пов'язане з надлишком поживних речовин у воді.

Проби, відібрані інспекторами в місцях найбільшого скупчення водоростей, показали наступні результати:

Завислі речовини: перевищення норми у 1,5 раза . Це погіршує прозорість води та негативно впливає на морську флору.

Азот амонійний: перевищення норми у 5,5 раза. Ця токсична речовина утворюється внаслідок розкладу органічних решток і може бути смертельно небезпечною для риб, особливо за високої температури води.

Таке забруднення сприяє процесу евтрофікації, що веде до дефіциту кисню в морській екосистемі та погіршення її загального стану.

Яка загроза для здоров'я

Купання в такій воді може бути вкрай небезпечним. За даними фахівців, контакт із забрудненою водою загрожує:

Подразненням шкіри та алергічними реакціями.

Інфекціями очей.

Шлунковими розладами при випадковому ковтанні води.

Загостренням симптомів у людей з алергіями та астмою.

Державна екологічна інспекція закликає мешканців і гостей міста утриматися від купання в морі до стабілізації екологічної ситуації та публікації нових, безпечних даних.