Україні загрожує багаторічна водна криза

Українські екологи б’ють на сполох: якість води в країні різко погіршується, а наслідки війни можуть тривати роками. Науковці попереджають про масштабну водну кризу, яка охопить не лише поверхневі, а й підземні водойми, повідомляє Humanitarian Media Hub.

Серйозне забруднення спостерігається в Чорному морі, Дніпровському басейні та на прибережних територіях. У водоймах накопичуються токсини, відбувається втрата біорізноманіття, що може серйозно вплинути на здоров’я українців, повідомляють експерти.

Найгірша ситуація — у Чорному морі. Масштабну шкоду завдала аварія танкерів «Волганефть» у 2024 році, коли до моря потрапило понад 5 тисяч тонн мазуту. Забруднення узбережжя триває й досі. Наприкінці 2025 року до Чорного моря потрапила велика кількість соняшникової олії, що погіршило екологічну ситуацію. Постраждали популяції мідій, водоплавних птахів та десятки дельфінів у регіоні національного парку «Тузлівські лимани».

Значну шкоду завдало і руйнування Каховської ГЕС у 2023 році. На дні колишнього водосховища виявлені високі концентрації важких металів, які під час дощів поступово потрапляють у Дніпро, забруднюючи річку.

Проби води, відібрані протягом 2025–2026 років, показали, що майже 25% зразків не відповідають мікробіологічним нормам, а хімічне забруднення продовжує зростати.

Науковці наголошують, що загроза стосується не лише поверхневих водойм: токсини та нафтопродукти можуть проникати і в підземні джерела води. Для запобігання катастрофічним наслідкам необхідне системне втручання та довгострокові програми відновлення.

