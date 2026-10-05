«Теорія перемоги»: НАТО готує нову стратегію на випадок нападу Росії

Головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич розробляє стратегію швидкої перемоги Альянсу в разі нападу Росії на його східний фланг. Документ під назвою «Теорія перемоги» передбачає поєднання традиційних військових сил із новими технологіями, зокрема безпілотниками та штучним інтелектом.

Про це пише Bloomberg, який ознайомився з розсекреченою версією документа.

Гринкевич має представити стратегію 12 жовтня у Польщі. За словами високопосадовців і дипломатів, обізнаних із її підготовкою, документ має визначити, як Альянс діятиме в разі вторгнення на територію НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте нещодавно заявив, що наразі немає ознак підготовки Росії до конвенційної атаки на Альянс. Водночас він закликав Європу бути готовою до тривалих гібридних атак.

Речник Гринкевича полковник Мартін О’Доннелл не розкрив деталей плану, але наголосив на його оборонному характері.

«Теорія перемоги Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі проста: зберегти перевагу НАТО», — зазначив О’Доннелл.

За його словами, в умовах нестабільного та складного глобального безпекового середовища Альянс має створити умови для стримування агресії та бути готовим перемогти в разі нападу.

Основні принципи ведення війни НАТО загалом відомі, однак Альянс рідко публічно розкриває їх. Нова ініціатива має продемонструвати готовність НАТО до потенційного конфлікту та конкретизувати, що стоїть за збільшенням оборонних витрат.

Документ також покликаний показати союзникам, як НАТО інтегруватиме традиційне озброєння з новими можливостями, які набули розвитку після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Йдеться, зокрема, про безпілотники та системи із застосуванням штучного інтелекту.

Стратегія наголошує на оборонному характері НАТО та необхідності уникати ненавмисних провокацій. Водночас у ній ідеться про колективну протидію гібридним загрозам — агресивним діям, які не досягають порогу відкритого конфлікту.

Демонстрація готовності, як зазначено в документі, має переконати потенційного противника в тому, що він не зможе перемогти НАТО.

У разі нападу Альянс планує спочатку зупинити вторгнення за допомогою сухопутних військ та інших сил у межах своєї ініціативи зі стримування на східному фланзі. Вона передбачає використання недорогих дронів, систем із мінімальною участю людей та засобів наведення на цілі із застосуванням штучного інтелекту.

Після отримання свободи маневру НАТО планує зосередитися на знищенні систем управління та зв’язку противника, щоб швидко й рішуче розгромити російські сили.

Європейські союзники НАТО вже суттєво збільшили оборонні витрати. Водночас усередині Альянсу тривають дискусії щодо їхнього розподілу — зокрема між традиційним озброєнням, таким як танки, та новими технологіями, які вийшли на передній план під час російсько-української війни.

НАТО також розробляє плани на випадок масштабної війни з Росією. Зокрема, Альянс планує координувати транспортування великої кількості поранених військовослужбовців від лінії фронту у разі війни.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомляв про спільне усвідомлення європейськими країнами необхідності бути готовими до можливого нападу Росії у найближчі роки.

У НАТО також попереджали, що бюрократичні перешкоди ускладнюють переміщення військ територією Європи. Це може спричинити серйозні затримки у разі початку війни з Росією.

Голова Військового комітету НАТО Роберт Бауер заявляв, що Альянс потребує «трансформації» ведення бойових дій. Водночас він наголошував, що НАТО продовжуватиме підтримувати Україну.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус допускав, що Росія може атакувати територію НАТО вже за кілька років, і попереджав про російську гібридну загрозу. Він також заявляв, що Бундесвер має бути готовим до оборони до 2029 року.

Своєю чергою, Рютте закликав країни Альянсу готуватися до війни, зокрема значно збільшувати оборонні витрати та нарощувати виробництво озброєнь.

НАТО також розробило кілька сценаріїв дій у разі нападу Росії на Естонію, Латвію чи Литву. Основною метою цих планів є зупинення наступу та послаблення російських сил.