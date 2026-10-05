У Саудівській Аравії спростували зупинку ключового нафтопроводу після атаки

Ключовий нафтопровід Саудівської Аравії East-West працює у штатному режимі, попри попередні повідомлення про його зупинку після нової атаки. Нафта продовжує надходити через трубопровід, повідомили обізнані із ситуацією джерела.

Раніше агентство AFP повідомило про зупинку East-West після нової атаки на насосну станцію вздовж маршруту. За даними агентства, про це повідомило неназване джерело в енергетичному секторі Саудівської Аравії.

Після появи інформації ціни на нафту зросли на 1,2%, однак згодом відіграли це підвищення на тлі повідомлень про штатну роботу нафтопроводу.

Наприкінці минулого тижня Saudi Aramco збільшила постачання через East-West, потужність якого становить 7 млн барелів на добу, до понад 80% його пропускної здатності.

East-West є ключовим маршрутом транспортування саудівської нафти під час війни з Іраном, оскільки дозволяє здійснювати постачання через Червоне море, оминаючи Ормузьку протоку.

З урахуванням постачань на нафтопереробні заводи на західному узбережжі Саудівської Аравії минулого тижня для експорту було доступно близько 4,5 млн барелів нафти на добу, повідомило обізнане джерело.

Водночас маршрут через Червоне море перебуває під тиском через атаки єменських хуситів на танкери та саудівську інфраструктуру вздовж західного узбережжя країни.

Ситуація в Ємені загострилася після того, як міжнародно визнаний уряд країни розпочав повномасштабну військову кампанію з повернення територій, які утримують хусити. Це сталося після кількох тижнів ескалації конфлікту між бойовиками та Саудівською Аравією.

Після того як війна США та Ізраїлю проти Ірану порушила постачання з Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки через Ормузьку протоку, Ер-Ріяд використовує East-West для перенаправлення близько 4 млн барелів нафти на добу, або приблизно 4% світових постачань, до порту Янбу.

Втім, нещодавно Саудівська Аравія вже тимчасово зупиняла роботу нафтопроводу після атаки безпілотника, яку здійснили підтримувані Іраном сили в Іраку.

На тлі ризиків для нафтових маршрутів Саудівська Аравія також пропонує партії нафти для перевантаження з судна на судно біля узбережжя Оману. Це може свідчити про розширення альтернативної логістики експорту.

Крім того, Ер-Ріяд посилює військову присутність навколо Ємену після серії атак хуситів на нафтові об'єкти та судна. Саудівська Аравія перегруповує сухопутні сили та намагається створити міжнародну коаліцію для охорони маршрутів у Червоному морі.