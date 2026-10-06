Поле бою перетворилось на пастку - «зона смерті» простягнулася вздовж усього фронту

Лінія фронту у російсько-українській війні протягом останніх років залишається відносно стабільною. Водночас територія вздовж неї перетворилася на так звану «зону смерті», де постійна присутність безпілотників значною мірою визначає перебіг бойових дій. Про це пише NPR.

Йдеться про смугу території по обидва боки лінії фронту, насичену безпілотниками, мінами та артилерією. Український військовий, речник 59-ї окремої штурмової бригади Тарас Мишак розповів виданню, що ця зона перебуває під безперервним спостереженням.

За його словами, навіть незначний рух може привернути увагу операторів дронів. Через це військові змушені максимально обмежувати переміщення, а ротація підрозділів поблизу лінії бойового зіткнення стає надзвичайно складним завданням.

Ветеран Корпусу морської піхоти США Роб Лі, який аналізує перебіг війни в Україні для Інституту досліджень зовнішньої політики у Філадельфії, зазначив, що «зона смерті» фактично стала результатом масштабного застосування безпілотників. За його оцінкою, через високу щільність дронів великі скупчення військових і техніки поблизу фронту легко виявити та атакувати. У багатьох районах на кожну милю фронту припадає менше ніж десять українських військових, які перебувають невеликими групами на значній відстані один від одного.

Такі військовослужбовці часто виконують розвідувальну функцію: вони відстежують пересування російських сил і передають інформацію операторам безпілотників, які працюють далі від лінії зіткнення.

За словами Лі, насиченість фронту безпілотниками настільки висока, що обом сторонам складно непомітно зосереджувати значні наземні сили або підводити техніку до передових позицій.

Водночас Україна за роки повномасштабної війни суттєво наростила виробництво безпілотників. На початку вторгнення у 2022 році країна не мала масштабної галузі їхнього виробництва. Нині президент Володимир Зеленський заявляє про плани виготовити у 2026 році 10 млн безпілотників.

Росія також активно розширює виробництво дронів. За прогнозами, цього року вона може виготовити понад 7 млн безпілотних апаратів, зокрема моделі з реактивними двигунами, які можуть ускладнювати роботу української протиповітряної оборони.

Окремим напрямом стали наземні роботизовані комплекси. Такі машини використовують для доставки на передові позиції їжі, медикаментів і боєприпасів, а також для евакуації поранених. На окремі платформи встановлюють озброєння.

Україна також працює над підготовкою фахівців, які поєднуватимуть навички бойових медиків та операторів дронів, оскільки використання безпілотних систем дедалі більше стає частиною евакуації та надання допомоги військовим.

За даними військових аналітиків, яких цитує NPR, безпілотники нині можуть бути причетними приблизно до 80% усіх втрат на фронті. Таким чином, технології БпЛА стали одним із ключових факторів сучасної війни та дедалі сильніше впливають на тактику обох армій.

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