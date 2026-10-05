Ближній бій відбувся під час диверсійної операції на території колишнього Каховського водосховища, під час якої група «Бравого» взяла полоненого. Під час відходу окупанту вдалось розв'язати руки. Дочекавшись, коли група розтягнеться, він підступно напав на командира з ножем.

Почався жорстокий ножовий бій. Ворога було знищено на місці, але командир дістав численні ножові поранення. Стікаючи кров'ю, він пройшов усе Каховське водосховище. Відео закінчується словами подяки Богу: "Слава тобі, Господи! Слава Ісусу Христу!"

Також при відході "Бравий" евакуював бійця, у якого відмовили кінцівки. Зі слів командира: "Останні кілометри евакуації були найважчими. Але слава Богу, що нам вдалось успішно виконати поставлені задачі і евакуювати побратима".

Раніше "Бравий" воював у складі легендарної групи Святоші, згодом названої «Братською четвіркою», члени якої загинули під час диверсійної операції на Брянщині. Саме група Святоші здійснювала диверсійні виходи на Енергодар.

"Цікаво спостерігати, як змінюється рельєф. Раніше ми ходили по воді Каховського водосховища, тепер ми ходимо густим вербовим лісом", - говорить "Бравий".

Нещодавно саме його група здійснила диверсійну операцію у Василівці, пройшовши 30 км по водосховищу в тил ворога, звідки його група витягнула двох полонених (серед яких – російський офіцер).

Також нещодавно в мережі з’явилося відео, де бійці підрозділу «Бравого» під час зачистки на Запорізькому напрямку з молитвою переконують російського військового здатись у полон та, відбиваючись від рою FPV-дронів, доправляють його до українських позицій.

"Рота Ісуса Христа" є частиною Християнського корпусу - об'єднання бойових підрозділів Сил оборони України, які проголосили християнські цінності основою своєї діяльності та світогляду. Це міжконфесійне об'єднання, в якому служать православні, католики, греко-католики, брати реформації - тисячі людей, які об'єднані вірою в Ісуса Христа і беруть участь у найбільш ризикованих військових операціях.

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