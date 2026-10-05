Російські війська вбили капітана турецького судна в Чорному морі

Російські війська завдали удару двома безпілотниками по цивільному турецькому судну в нейтральних водах Чорного моря. Внаслідок атаки загинув капітан, ще одна людина зникла безвісти.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, судно перевозило вантаж кукурудзи. До складу екіпажу входили громадяни Азербайджану та Індії.

Рятувальникам вдалося дістати з води 11 моряків. Один із них зазнав поранення. Доля ще однієї людини наразі з’ясовується.

Зеленський наголосив, що Україна та інші держави неодноразово пропонували заходи для забезпечення безпеки мореплавства та деескалації в регіоні.

«Але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства. Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомагати», — заявив президент.

У липні Росія посилила удари по суднах, які проходять українським чорноморським морським коридором. 22 липня ним не пройшло жодне судно. В українському уряді назвали це «навмисним економічним і гуманітарним терором» у розпал сезону збору врожаю.

Через це Україна скликала термінове засідання Ради Безпеки ООН, щоб закликати всі держави, зокрема ті, яких ситуація безпосередньо стосується, вимагати від Росії припинити атаки на судноплавство.

У вересні міністр розвитку громад та територій України Микола Калашник повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено або частково знищено 1173 об’єкти портової інфраструктури та 274 цивільні судна. За його словами, після 22 липня вантажоперероблення портів Великої Одеси скоротилося більш ніж у 15 разів.

На тлі цього Туреччина посилила переговори з Україною та Росією щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. Анкара прагне не допустити подальшого зростання світових цін на продовольство.

Через блокування перевезень Чорним морем на світовий ринок не може потрапити близько 100 млн тонн продовольства з Росії та України. Йдеться приблизно про 60 млн тонн зерна з РФ та 30–35 млн тонн зерна й олійних культур з України.