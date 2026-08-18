Сили оборони вдарили по складах боєприпасів і пунктах управління росіян

Сили оборони України 17 серпня та в ніч проти 18 серпня завдали ударів по російських складах боєприпасів, пунктах управління та об'єктах управління безпілотниками.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, українські військові уразили склад боєприпасів у Карлівці Донецької області, а також пункт управління російських військ у районі Тернів.

Крім того, під удар потрапили п'ять пунктів управління безпілотниками російських військ. Йдеться про об'єкти в Устинці та Журавльовці Бєлгородської області РФ, а також у Новоіванівці, Новому та Малих Щербаках Запорізької області.

У Генеральному штабі зазначили, що операції проти ключових військових об'єктів російських військ тривають.