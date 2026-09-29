НАН України закликала світову науку не повертатися до співпраці з Росією

Російські війська 28 вересня завдали прямого удару реактивним дроном по будівлі Президії Національної академії наук України на Володимирській, 54 у центрі Києва. Унаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це йдеться у заяві НАН України.

В Академії назвали удар одним із найтрагічніших днів у її понад столітній історії. Будівля Президії зазнала значних руйнувань, а вогонь охопив верхні поверхи. Через пожежу люди опинилися відрізаними від виходу та були змушені рятуватися через вікна.

У НАН наголосили, що удар по будівлі Академії є не лише руйнуванням цивільної інфраструктури, а й атакою на українську науку та її інтелектуальний потенціал.

Будинок на Володимирській, 54 пов’язаний з історією Академії з 1919 року. Українську академію наук заснували у 1918 році за гетьмана Павла Скоропадського.

«Удар по Академії — це удар по науці», — наголосили в НАН, зазначивши, що атака стала частиною ширшого російського терору проти цивільного населення та українських освітніх і наукових установ.

В Академії також закликали міжнародну наукову спільноту не відновлювати інституційну співпрацю з російськими державними науковими та освітніми структурами, доки Росія продовжує війну проти України.

У НАН нагадали, що ще у 2022 році припинили співробітництво з російськими науковими організаціями та вченими. Того ж року Європейська федерація академій наук ALLEA призупинила членство Російської академії наук. Наразі РАН не входить до ALLEA, яка об’єднує близько 60 академій із приблизно 40 європейських країн.

«Не може бути "звичайної наукової співпраці" з державою, яка вбиває людей і руйнує наукові установи іншої країни», — заявили в Національній академії наук України.

Водночас в Академії наголосили, що попри руйнування та загибель людей українські науковці продовжать працювати. НАН заявила, що її інститути й надалі проводитимуть дослідження та розроблятимуть нові знання і технології для оборони, відновлення та розвитку України.