Лавреату Шевченківської премії Василю Герасим’юку виповнилося 70 років

Українському поету, лауреату Національної премії України імені Тараса Шевченка Василю Герасим’юку 18 серпня виповнилося 70 років. З ювілеєм письменника привітав його товариш по перу, письменник Василь Клічак.

Клічак розповів, що вони познайомилися у березні 1974 року і відтоді товаришують уже 52 роки.

«Моєму другові сьогодні — 70. Засумнівався, чи ставити знак оклику. Можна взагалі обійтися без знаків... Щойно здійснив деякі арифметичні дії. І — оторопів. Ми зазнайомились у березні 1974 року. Отже, знаємось 52 роки. Це чимало», — написав Клічак.

За його словами, до ювілейних дат Герасим’юка він мав безпосередню причетність до видання кількох його книжок. Коли поетові виповнилося 50 років, Клічак видав його збірку «Папороть», до 60-річчя — «Ґрегіт». До 70-річного ювілею він долучився до видання книжки «нерв Моґура».

Клічак зазначив, що ці книжки змушують замислитися над плином часу та тим, як людина розпоряджається відведеними їй роками.

«Дивишся на ці книжки і думаєш про час, про те, який він швидкоплинний, як багато важить те, як ми ним розпоряджаємось», — зазначив письменник.

Він побажав Герасим’юку здоров’я, натхнення та найголовнішого — перемоги України.

«Від неї залежить, яким змістом наповнимо ми наступні десятиліття. І які ще книжки, сподіваюсь, випустимо з тобою», — написав Клічак.

Василь Герасим’юк народився 18 серпня 1956 року в Караґанді в родині гуцулів, яких у 1940-х роках вивезли до Казахстану. Наприкінці 1950-х років родина повернулася до села Прокурава на Івано-Франківщині, де минуло дитинство майбутнього поета.

Перші поетичні публікації Герасим’юка з’явилися на початку 1970-х років. Його дебютна збірка «Смереки» вийшла 1982 року. Згодом були видані «Потоки», «Космацький узір», «Діти трепети», «Осінні пси Карпат», «Серпень за старим стилем», «Поет у повітрі», «Була така земля» та інші книжки.

Однією з найважливіших у творчості поета стала збірка «Поет у повітрі», за яку 2003 року Герасим’юк отримав Національну премію України імени Тараса Шевченка.

Герасим’юк також є лавреатом міжнародної літературної премії «Благовіст», премії журналу «Сучасність», премії імени Павла Тичини, премії імени Василя Свідзинського, премії імени Тараса Мельничука та інших літературних відзнак.

Творчість поета значною мірою пов’язана з Карпатами, гуцульською культурою, історичною пам’яттю та осмисленням людини й часу.

Окрім літературної діяльности, Герасим’юк багато років працював у видавничій сфері та на Українському радіо, де вів літературні програми. Він також очолював журі міжнародного конкурсу молодих літераторів «Гранослов».