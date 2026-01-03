100-річчя Єлизавети II: Королівський монетний двір випустив пам’ятну монету

Королівський монетний двір представив монету номіналом 5 фунтів, присвячену 100-річчю від дня народження покійної королеви Єлизавети II. Про це повідомляє The Telegraph.

Як зазначив Королівський монетний двір, королева Єлизавета II з'явилася на більшій кількості британських монет, ніж будь-який інший британський монарх. За час її правління на монетах, що перебували в обігу у Великій Британії, з'явилося п'ять офіційних портретів монарха.

Колекційної монети містить монограму Єлизавети II, а також зображення корони Святого Едварда, оточеної листям, за мотивами кованої огорожі східних дверей каплиці Святого Георгія, де похована покійна королева.

Також на монеті є напис "Exaltabitur in gloria", що перекладається як "Вона буде піднесена в славі". Слова оточують сто намистин, що символізують сторіччя від дня народження королеви.

Це одна з п'яти нових монет, які випустили у 2026 році, і якими офіційний карбувальник монет Великої Британії вшановує знаменні ювілеї країни. Зокрема, дві нові монети номіналом 50 пенсів будуть присвячені 100-річчю Гран-прі Великої Британії та 50-річчю фонду King's Trust, а ще дві номіналом 2 фунти будуть присвячені 200-річчю Лондонського зоологічного товариства та 200-річчю корабля HMS Beagle.

Вперше в історії Монетного двору 52 золоті ювілейні монети колекції 2026 року були виготовлені з переробленого золота зі старих ювелірних виробів та монет. Ребекка Морган, директорка відділу ювілейних монет Королівського монетного двору, сказала, що цей крок демонструє "прихильність до більш стійкого майбутнього для Королівського монетного двору, збереження обмежених ресурсів дорогоцінних металів та підтримки циркулярної економіки".

Ювілейні набори 2026 року будуть доступні для придбання в різних варіантах дорогоцінних металів і базових покриттів з 2 січня за ціною від 39,50 фунтів стерлінгів. Набір монет з 22-каратного золота обмеженого тиражу коштує 14 500 фунтів стерлінгів.

Кожна з монет буде доступна окремо протягом 2026 року, за винятком монети King’s Trust , яка доступна лише як частина щорічного набору Монетного двору. Монети доступні тільки для колекції, а не для загального обігу.

На аверсі кожної пам'ятної монети зображено офіційний портрет короля.