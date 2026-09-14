Кравченко втік у Литву

Генпрокурор Руслан Кравченко підтвердив, що перебуває за кордоном, заявивши про відрядження, у межах якого заплановані зустрічі з міжнародними партнерами.

"Зараз перебуваю у закордонному відрядженні, в його межах заплановано ряд зустрічей в ході яких маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права й демократичних інституцій України", - напсиав він.

Кравченко наразі перебуває у Литві.

Фото: Facebook.