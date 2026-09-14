Нова загроза для України: РФ готує наступ на півночі

Росія може спробувати активізувати бойові дії на північних кордонах України вже на початку зими. Йдеться, зокрема, про можливі дії в напрямку Чернігівської та Сумської областей. Для цього противник може використати частину мобілізаційного резерву, який планує сформувати до зимового періоду. Про це заявив командир 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» Денис Прокопенко.

За його словами, російське командування може розглядати північний напрямок не лише як потенційний район наступальних дій, а й як спосіб скувати українські сили. Зокрема, противник може намагатися змусити Україну утримувати додаткові резерви поблизу кордону, щоб унеможливити їхнє перекидання на інші ділянки фронту. «Частину мобілізованого резерву, який буде сформовано на початок зими, противник може задіяти з метою сковування наших зусиль і не давати нам перегруповувати якісь резерви на північних кордонах нашої держави», — сказав Прокопенко.

Окремо командир звернув увагу на можливу зміну тактики російських військ уже в жовтні. За його оцінкою, погодні умови можуть вплинути на характер бойових дій. З настанням осіннього періоду очікуються сильніші дощі, тумани та скорочення світлового дня. Через це використання невеликих піхотних груп може стати складнішим, тому російські війська можуть частіше вдаватися до застосування важкої бронетехніки. Прокопенко припускає, що в таких умовах противник може перейти до спроб механізованих проривів, використовуючи бронегрупи для штурмових дій.

Водночас заява командира є оцінкою можливих дій противника, а не підтвердженням того, що наступ на Чернігів чи Суми вже запланований або обов'язково відбудеться. Реальний розвиток ситуації залежатиме від підготовки російських сил, їхньої чисельності, логістики та ситуації на інших напрямках фронту.

Таким чином, українське військове командування розглядає північний кордон як потенційно важливий напрямок, на якому Росія може спробувати створити додаткову загрозу та змусити Україну розосередити свої сили.

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