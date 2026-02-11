﻿
Культура

У Києві стартує цикл зустрічей «ШЕВЧЕНКОЛО»: перший гість Павло Мовчан

13 лютого у Києві відбудеться творча зустріч із лавреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка Павлом Мовчаном. Подія пройде за адресою провулок Тараса Шевченка, 8а та відкриє цикл мистецьких заходів «ШЕВЧЕНКОЛО», присвячених спілкуванню з відомими діячами культури — лавреатами Шевченківської премії.

Павло Мовчан — голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, громадський діяч, журналіст, політик, поет, перекладач і сценарист. Найвищу творчу відзнаку в Україні він отримав у 1992 році за поетичні збірки «Материк» та «Осереддя». Його поезія поєднує філософську глибину, національну образність і виразну публіцистичну інтонацію. У своїх текстах автор часто звертається до тем історичної пам’яти, духовної тяглости, мови та ідентичности, поєднуючи ліричність із громадянським звучанням.

Модератором зустрічі стане поет і журналіст Роман Кухарук. Організатори анонсують живу розмову про літературу, культурні процеси в Україні та значення Шевченківської премії для сучасного мистецького середовища.

Захід розпочнеться о 15:00. Вхід вільний.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Тарас ШевченкопоетПавло МовчанШевченкололавреат
