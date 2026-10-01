Зеленський заявив про перше бойове застосування ракети FP-7

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування української тактичної балістичної ракети FP-7.

«Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат», – написав Зеленський у четвер, 1 жовтня.

Президент також оприлюднив відео запуску ракети та додав: «Далі – виробництво».

Інших подробиць про бойове застосування FP-7, зокрема про місце запуску, ціль і результати ураження, Зеленський не повідомив. Незалежного підтвердження цих деталей наразі немає.

FP-7 – українська тактична балістична ракета, розроблена приватною оборонною компанією Fire Point. Про її випробування стало відомо у лютому 2026 року, коли компанія показала відео запуску ракети із наземної платформи.

За заявленими розробником характеристиками, FP-7 має дальність до 200 км, максимальну швидкість близько 1500 м/с та може нести до 150 кг корисного навантаження. Заявлена висота польоту – до 65 км.

Ракету розробляли як наземний засіб ураження тактичного рівня. У червні повідомлялося, що Fire Point працює над двома балістичними ракетами – FP-7 для ураження цілей на меншій дальності та FP-9 для дальших ударів.

Окремою розробкою є FP-7.x. Попри схожу назву, це не ударна версія FP-7, а ракета-перехоплювач, яку створюють для протидії балістичним цілям у складі перспективної системи FREYJA.