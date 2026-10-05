Каллас заявила, що Фрідмана та Усманова навряд чи повернуть під санкції ЄС найближчим часом

Висока представниця ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас заявила, що повернення російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова до санкційного списку Євросоюзу найближчим часом малоймовірне.

Про це вона сказала під час Ради асоціації Молдова — ЄС у Брюсселі, передає «Суспільне».

Відповідаючи на запитання про можливість повторного внесення Фрідмана та Усманова до санкційного списку, Каллас зазначила, що ЄС працює над 1600 додатковими внесеннями до списку.

«Ми працюємо над цими 1600 додатковими занесеннями до списку. А також, що я хочу ще раз наголосити стосовно рішень, ухвалених два тижні тому, що 2998 занесень до списку залишаться на три роки. Тобто у нас немає такого рішення про продовження кожні шість місяців», — сказала вона.

За словами Каллас, держави ЄС мають право пропонувати нові прізвища для внесення до санкційних списків, однак остаточне рішення мають ухвалити всі країни блоку.

«Я не бачу, щоб це сталося найближчим часом щодо цих двох людей», — додала вона.

22 вересня посли ЄС продовжили на три роки індивідуальні санкції проти близько трьох тисяч фізичних та юридичних осіб, відповідальних за загрозу територіальній цілісності та незалежності України. Водночас із санкційного списку виключили Усманова та Фрідмана.

Виключення Усманова зі списку лобіювали Словаччина та Франція. За даними медіа, Париж пішов на цей крок на тлі тиску з боку Азербайджану, який затримав щонайменше двох громадян Франції. Водночас азербайджанські дипломати це заперечували.

Невдовзі після зняття санкцій президент Азербайджану Ільхам Алієв помилував громадянина Франції, засудженого за шпигунство у грудні 2023 року. Йому загрожувало 10 років ув'язнення.