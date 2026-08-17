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Війна

Комплексна операція: ССО показали звільнення Андріївки-Клевцового на Олександрівському напрямку

Комплексна операція: ССО показали звільнення Андріївки-Клевцового на Олександрівському напрямку

Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України показали, як відбувалася наземна фаза операції зі звільнення села Андріївка-Клевцове на Олександрівському напрямку. Відповідне відео пресслужба ССО оприлюднила в Інстаграмі.

Андріївка-Клевцове (радянська назва Іскра) – населений пункт, який російська армія тривалий час намагалася захопити малими групами. Загарбники поступово просочувалися до села та займали позиції.

Оператори підрозділу Triarium у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій ССО провели комплексну операцію зі звільнення населеного пункту.

На оприлюднених кадрах зафіксоване просування спецпризначенців, витіснення російських військових із позицій, а також відновлення контролю над територією.

«30 військовослужбовців РФ були змушені здатися в полон. Тих, хто продовжив чинити опір, було знищено. Андріївка-Клевцове знову під контролем України», – зазначають у Силах спецоперацій.

Фото: Генштаб ЗСУ

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

спецопераціявійна в УкраїніССО ЗСУОлександрівський напрямок
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