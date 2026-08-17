Зеленський анонсував додаткові організаційні кроки для посилення оборони на найгарячіших напрямках фронту

Президент Володимир Зеленський після доповіді про ситуацію на фронті заявив, що готуються кадрові рішення для посилення оборони на найбільш інтенсивних напрямках. Про це глава держави повідомив у Фейсбуці.

«Міністр оборони доповів про захист наших міст, громад і прифронтової логістики від російських дронів. Потрібно додати ресурсів для цього. Разом із головнокомандувачем ЗСУ визначили, які додаткові організаційні кроки можуть посилити наш захист саме на цих найбільш інтенсивних напрямках. Визначив готувати кадрові рішення, які запропонував головнокомандувач», - розповів Зеленський.

Він також відзначив, що під час доповіді було багато деталей про напрямки на Донеччині: ситуація в Костянтинівці, Слов’янський напрямок, Покровський.

«Маємо оновлені дані щодо задач російської армії у відповідних районах і готуємо нашу протидію. Дякую всім нашим підрозділам, які реально захищають позиції та майстерно застосовують дрони необхідних типів», - сказав президент.

Окремо, за його словами, обговорили стан виконання далекобійних операцій за першу половину серпня. А саме - підтвердили пріоритети дипстрайків на наступні тижні та на вересень. Зеленський наголосив, що «підтверджені російські збитки доводять вірність напрямку нашого далекобійного курсу».