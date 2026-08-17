Лубінець повідомив про повернення 60 українців із тимчасово окупованих територій

Від початку червня Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини допоміг повернутися на підконтрольну Україні територію 60 громадянам. Зокрема, 13 серпня вдалося вивезти ще сімох людей.

Про це в понеділок повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, серед тих, кого повернули, є люди похилого віку та громадяни з проблемами зі здоров'ям. Найстаршій із них — 87 років. Деякі люди мають серцеві захворювання, інші є маломобільними.

На повернених громадян чекали родичі в різних регіонах України, зокрема в Києві та Київській області, на Івано-Франківщині, Херсонщині та в Дніпрі.

Лубінець розповів, що серед останньої групи була подружня пара з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Вони не могли залишити окуповану територію через недійсні документи.

Згодом подружжя дізналося про загибель сина, який захищав Україну. За словами омбудсмена, подружжя хотіло повернутися на підконтрольну Україні територію, щоб встигнути попрощатися із сином.

Для цього українській стороні довелося вирішити питання з документами та організувати безпечний маршрут.

Лубінець подякував Міжнародному комітету Червоного Хреста, «Карітас Україна» та іншим організаціям за допомогу в поверненні громадян.

Окремо омбудсмен відзначив український бізнес, який долучається до цього напрямку, зокрема міжнародну компанію МХП та її засновника і CEO Юрія Косюка.