Таємний підрозділ у Німеччині швидко купує зброю для України

У Міністерстві оборони Німеччини працює спеціальний підрозділ Sonderstab Ukraine, який займається організацією військової допомоги Україні та може проводити окремі закупівлі озброєння значно швидше, ніж передбачають стандартні німецькі бюрократичні процедури, повідомляє Financial Times.

Невелика команда Sonderstab Ukraine працює у закритому крилі німецького оборонного відомства. За даними видання, співрозмовники називають її своєрідним «партизанським підрозділом» через нестандартний для німецької державної системи підхід до роботи.

Підрозділ очолює бригадний генерал Йоахім Кашке, колишній пілот винищувача-бомбардувальника Tornado. Він пояснює швидкість роботи коротким ланцюгом ухвалення рішень, який дозволяє оперативно реагувати на потреби України.

Окремі контракти на постачання озброєння для України можуть оформлюватися приблизно за два тижні. При цьому стандартна система закупівель для Бундесверу є значно складнішою та потребує проходження багатьох процедур.

Sonderstab Ukraine створили у липні 2022 року, через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку в Міноборони Німеччини працював ситуаційний центр, який відстежував перебіг війни та інформував політичне керівництво. Згодом його завдання розширили до практичної організації військової допомоги Україні.

За даними FT, у підрозділі працює менше 20 людей. Команда стала одним із ключових каналів взаємодії між українськими військовими, німецьким урядом та оборонною промисловістю.

Поступово Німеччина перейшла від передачі Україні наявного озброєння до прямого фінансування закупівель у виробників. Українська сторона формує перелік необхідної техніки, а Німеччина забезпечує фінансування її придбання.

Одним із прикладів такого підходу стали безпілотники німецької компанії Quantum Systems. Українські військові використовували їх разом із супутниковим зв'язком для розвідки та виявлення артилерійських цілей. Цей досвід, за даними видання, вплинув на рішення Берліна активніше закуповувати для України системи безпосередньо у виробників.

На 2026 рік Німеччина передбачила 11,5 млрд євро на військову підтримку України. Допомога охоплює широкий спектр озброєнь — від безпілотників до систем протиповітряної оборони.

Водночас діяльність Sonderstab викликає дискусії щодо контролю за використанням німецьких бюджетних коштів. Кашке заявив, що команда перевіряє контракти, порівнює ціни з ринковими показниками та встановлює конкретні етапи постачання.

За останній рік Sonderstab також став майданчиком для обміну бойовим досвідом між українськими та німецькими військовими й оборонними компаніями.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна отримає від Німеччини ракети PAC-2 для Patriot до зими.