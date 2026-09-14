Трамп закликав Україну не бити по російській нафті, Кремль у захваті від цього

Росія привітала заклик президента США Дональда Трампа до України припинити удари по російських нафтопереробних підприємствах. Водночас Кремль відмовився сказати, чи готова Росія у відповідь припинити атаки на українську економічну інфраструктуру.

Про це 14 вересня заявив речник рашистського лідера Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков.

«Безумовно, можна тільки вітати будь-який заклик до київського режиму припинити удари по мирній економічній інфраструктурі», – заявив Пєсков.

На запитання, чи готова сама Росія у відповідь припинити удари по українській економічній інфраструктурі, речник Кремля відповідати відмовився.

Напередодні, 13 вересня, Трамп закликав президента України Володимира Зеленського «змінити підхід до атак по російських об’єктах нафтової галузі».

За словами американського президента, удари по російських НПЗ призводять до дефіциту дизельного пального та зростання цін на нього у світі. Трамп заявив, що це відбувається не через ситуацію на Близькому Сході, а через війну між Росією та Україною.

Водночас американський президент не навів доказів на підтвердження твердження про те, що саме українські удари по російських нафтопереробних підприємствах є причиною глобального дефіциту дизельного пального.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях України регулярно зазнають повітряних ударів. Генеральний штаб ЗСУ неодноразово підтверджував удари по російських підприємствах нафтової галузі, пояснюючи їх необхідністю знижувати бойовий потенціал російських військ і змушувати Росію припинити агресію проти України.

Адекватні експерти розуміють, що з боку Трампа йдеться не про пропозицію взаємного припинення ударів по економічній інфраструктурі, а про вимогу до України односторонньо обмежити дії, які завдають Росії економічної та військово-логістичної шкоди. Росія при цьому не взяла на себе жодних аналогічних зобов’язань.

Це важливий момент і в контексті аргументації Трампа щодо дизельного пального. Російська нафтопереробна галузь є частиною економіки, яка одночасно забезпечує цивільний ринок і потреби російської воєнної машини. Удари по НПЗ та інших об’єктах нафтової інфраструктури Україна обґрунтовує саме необхідністю послабити можливості Росії вести війну.