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Енергетичне перемир’я під загрозою зриву: Москва не готова до угоди

Енергетичне перемир’я під загрозою зриву: Москва не готова до угоди

Україна та Росія обговорюють можливість домовленості про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, однак Москва, за даними джерел Financial Times, нібито не зацікавлена в укладенні такої угоди до початку зими.

За словами співрозмовників видання, знайомих із позицією Кремля, російська сторона може розглядати удари по українській енергетичній інфраструктурі як спосіб посилити тиск на Київ і змусити його погодитися на поступки.

Президент США Дональд Трамп поспішив заявити, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об’єктах, а Москва нібито погодилася на аналогічні обмеження.

Президент України Володимир Зеленський зі свого боку повідомив, що Київ запропонував партнерам домовитися з Росією про припинення ударів по критичній інфраструктурі.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна очікує від США конкретного механізму, який гарантував би виконання такої домовленості Росією. За його словами, наразі немає впевненості, що Москва готова дотримуватися відповідного договору.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна створює нову систему захисту енергетики, адаптовану до ракетних атак.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

енергетикаудариенергетичне перемир’я
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