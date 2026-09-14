СБУ затримала інформаторку рашистів

Контррозвідка СБУ затримала у Дніпрі ще одну інформаторку рф, яка допомагала ворогу готувати нову серію ракетно-дронових атак.

Рашисти доручили фігурантці скоригувати повітряні удари по адміністративних будівлях держустанов у центральній частині прифронтового міста, повідомляє СБУ.

Зловмисниця «звітувала» російським спецслужбістам про місця та наслідки попередніх обстрілів для коригування повторних повітряних нападів на обласний центр.



Наведенням ворожих атак займалась місцева безробітна, яка потрапила у поле зору рашистів через Телеграм-канали з пошуку «швидких» заробітків.



Зловмисниця пішки обходила вулиці міста, приховано знімала потенційні «цілі» на телефонну камеру та передавала дані куратору з рф.



Для конспірації контактів із ворогом інформаторка використовувала анонімний чат у месенджері та видаляла листування з російським спецслужбістом після кожного сеансу зв’язку.



Співробітники СБУ викрили коригувальницю, задокументували її злочини та затримали за місцем проживання.



Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами її розвідувально-підривної діяльності в інтересах країни-агресора.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану).



Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.



Розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації незаконних дій фігурантки за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Фото: СБУ.