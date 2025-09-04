У Львові у дитини виявили метрового черв'яка-гельмінта

У Львові у 10-річного хлопчика діагностували рідкісний випадок паразитарної інфекції — дифілоботріоз. Це захворювання викликає один із найбільших стрічкових черв’яків-гельмінтів. Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб підтвердили, що в організмі дитини виявили паразита довжиною майже метр.

Де дитина могла заразитися?

Сім’я хлопчика з 2022 року проживала між Португалією та Україною, а під час візитів додому тимчасово мешкала в готелях. Батьки помітили гельмінта в калі дитини в липні, після чого негайно звернулися до інфекціоніста у Львові.

"Понад пів року дитина почувалася погано: скаржилася на втому, біль у животі, втрату апетиту та періодичні діареї", — повідомили медики.

Після лабораторних досліджень діагноз підтвердили. Медики вважають, що інфекція могла виникнути через вживання сирої або недостатньо приготованої риби, оскільки мама дитини зазначила, що він любить суші. Цей випадок — перший зареєстрований дифілоботріоз у Львівській області.

Чим небезпечний дифілоботріоз?

Це захворювання становить небезпеку через інтоксикацію організму, дефіцит вітамінів та розвиток анемії. До групи ризику належать усі, хто вживає сиру або недоварену рибу, а також свіжосолону ікру, особливо щуки та лосося.

Основні симптоми:

Травні розлади: нудота, блювання, біль у животі, зниження апетиту, діарея.

Загальна слабкість: втома, запаморочення, сонливість (як наслідок анемії).

Інші прояви: кропив'янка, судоми, у важких випадках — жовтуватість шкіри, набряки та підвищення температури.

Від моменту зараження до появи перших симптомів може пройти від 20 до 60 днів. Протягом цього часу паразит дорослішає та прикріплюється в кишківнику. Лікування хлопчик проходив амбулаторно, без госпіталізації. Після обстеження з родиною провели бесіду про профілактичні заходи.

Як діагностують захворювання? Основним методом діагностики є аналіз калу на наявність яєць, личинок або дорослих паразитів.

