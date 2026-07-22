Киян закликали продовжити акції протесту

У Києві продовжаться протести з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Про це повідомив Дмитро Козятинський — ветеран та ініціатор останніх протестів у Києві.

«Вчора сталася історична подія: Олександра Сирського звільнено з посади головкома. Замість нього прийшов Михайло Драпатий […] Водночас, не варто забувати і про другу вимогу протесту — повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Міністерству необхідні реформи, а зі звільненням Сирського пропав і конфлікт між МО та ГШ, тому не бачу жодних причин не повертати Федорова на посаду», — написав він.

Ветеран закликав робити «все можливе, щоб влада почула й задовольнила всі вимоги суспільства».

Він анонсував акцію протесту з 20:00 24 липня на площі Івана Франка в Києві та на центральних площах інших міст України.

«Ми будемо виходити щодня і стояти стільки днів, скільки знадобиться, щоб влада нас почула», — заявив Козятинський.