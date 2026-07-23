У Москви в ЄС з'явився неочікуваний союзник

Європейський Союз поки не зміг погодити новий пакет масштабних санкцій проти Росії. Переговори зайшли в глухий кут через позицію Греції, яка виступила проти окремих обмежень, пов'язаних із морськими перевезеннями російського зрідженого газу, повідомляє Politico.

За даними видання, країни ЄС знову не змогли досягти одностайності щодо санкційного пакета, який було представлено ще в червні. Документ передбачає нові обмеження в енергетичній та торговельній сферах, покликані скоротити доходи Росії, що використовуються для фінансування війни. Під час обговорення частину ініціатив уже пом'якшили. Зокрема, із пакета вилучили заборону на імпорт російських морепродуктів і відмовилися від візових обмежень для російських військових.

Основною причиною блокування стала незгода Афін із пропозицією заборонити компаніям із ЄС транспортувати російський зріджений природний газ до країн за межами Євросоюзу. Грецька сторона вважає, що такі обмеження не дадуть очікуваного ефекту, адже судна можуть просто змінити реєстрацію на інші країни. Попри це переговори тривають. За інформацією видання, дипломати ЄС планують провести новий раунд консультацій, щоб знайти компроміс і погодити санкційний пакет.

Як повідомляло раніше ForUa, у Європейському Союзі виникли серйозні розбіжності щодо нового пакета санкцій проти Росії. Частина держав-членів виступає проти окремих обмежень, побоюючись негативних наслідків для власної економіки та великого бізнесу.