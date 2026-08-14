США втратили чверть флоту дронів у війні проти Ірану

Під час війни з Іраном Збройні сили США втратили щонайменше 45 безпілотників MQ-9 Reaper, що становить приблизно 25% усього флоту цих апаратів.

За даними Військово-повітряних сил США, вартість одного безпілотника Reaper становить від 30 до 50 мільйонів доларів залежно від конфігурації сенсорів та озброєння. Загальні збитки від втрати 45 апаратів перевищують 1,3 мільярда доларів, повідомляє The Washington Post.

Ці дрони активно використовували для ведення розвідки і завдання точкових ударів у районі Ормузької протоки. Через відносно низьку швидкість і малу висоту польотів вони стали вразливими мішенями для іранських військових та підконтрольних Тегерану угруповань у Ємені й Іраку.

Посадовці зазначають, що не всі дрони були збиті. Частина апаратів розбилася внаслідок раптової втрати зв'язку з ними.

До початку масштабного конфлікту на озброєнні армії США перебувало близько 185 безпілотників Reaper: 165 у складі ВПС і 20 у Корпусі морської піхоти. Речник Корпусу морської піхоти підполковник Джошуа Бенсон заявив, що його відомство не втратило жодного дрона, оскільки вони розгорнуті переважно в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Фото: The Daily Aviation/Youtube.