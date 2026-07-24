Позаштатний радник президента України з питань розвитку технологій у сфері оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") оприлюднив карту орієнтовної зони дії нових російських реактивних безпілотників типу "шахед", оснащених системою онлайн-керування. За його словами, такі дрони можуть уражати не лише стаціонарні, а й рухомі цілі.

Бескрестнов опублікував карту, на якій червоним кольором позначена територія, що потенційно перебуває в зоні дії модернізованих російських безпілотників. "Все, що позначено червоною зоною, потрапляє в зону потенційної атаки "шахедів" з онлайн-керуванням. У цій зоні "шахед" може атакувати цілі, що рухаються, та статичні цілі", – зазначив він.

За словами експерта, наразі дальність польоту таких дронів обмежується можливостями системи зв'язку. Водночас навіть із нинішніми характеристиками вони становлять нову загрозу, оскільки здатні отримувати команди вже під час польоту та оперативно змінювати маршрут.

У зв'язку з цим Бескрестнов закликав власників підприємств, логістичних центрів, складів, автозаправних станцій та інших об'єктів, які розташовані в потенційній зоні ризику, завчасно готуватися до можливих атак. "Власники складів, АЗС, підприємств тощо повинні бути готові до можливих ударів. Звертайте увагу на тривоги, будуйте укриття для людей. Червона зона – зона ризику", – наголосив експерт.

Він також підкреслив, що реактивні "шахеди" є складнішою ціллю для української протиповітряної оборони. Завдяки значно вищій швидкості та маневровості такі безпілотники важче виявити та перехопити, ніж попередні модифікації ударних дронів.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна знайшла спосіб зупиняти нові реактивні "Шахеди".