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Війна

Україна та Польща близькі до обміну МіГ-29 на дрони

Україна та Польща близькі до обміну МіГ-29 на дрони

Україна та Польща завершують переговори щодо передачі старих радянських винищувачів МіГ-29 в обмін на партію безпілотників і новітні технології їхнього виробництва.

Після тривалого глухого кута сторони досягли значного прогресу. Домовленість передбачає постачання Україні винищувачів МіГ-29 в обмін на велику кількість БпЛА різних модифікацій та передачу українського бойового ноу-хау, повідомляє Wirtualna Polska.

Йдеться про застарілі літаки радянського виробництва із практично вичерпаним експлуатаційним ресурсом, які польська армія виводить зі складу Повітряних сил. Раніше Польща розглядала направлення бортів на металобрухт.

Керівник політичного кабінету міністра оборони Польщі Януш Сеймей зазначав, що Варшава розраховувала на співпрацю у сфері безпілотників ще від початку року. Водночас Київ певний час неохоче погоджувався на умови Варшави.

Ключовими для польської сторони є дані про зв'язок з ударними безпілотниками, принципи управління ними, відеозаписи ударів по цілях, а також самі зразки техніки.

У польському Міноборони стверджують, що процес прискорився після призначення Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України. Президент Володимир Зеленський поставив перед ним завдання, зокрема, вести переговори щодо укладання дронових угод.

Попри зрушення, польська сторона зберігає обережність щодо остаточної реалізації контракту. Як зазначило залучене до переговорів джерело, компанія Fire Point пропонує поставити Польщі 1500 далекобійних БПЛА, а також таку ж партію у разі початку війни.

"На папері це виглядає дуже добре. Однак ми усвідомлюємо, що в критичній ситуації концерн може скористатися аргументом форс-мажорних обставин і сказати: на жаль, у нас війна, ми не маємо можливості виконати умови угоди, нам самим потрібне це обладнання, бо ми перебуваємо в гіршому становищі", – каже джерело.

Фото: Reporter.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ПольщаУкраїналітакиМіГ-29
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