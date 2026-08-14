Поліція Бразилії знайшла вісім викрадених робіт Анрі Матісса

Поліція Бразилії знайшла вісім ілюстрацій французького художника Анрі Матісса, викрадені з бібліотеки в Сан-Паулу у грудні 2025 року. Про це повідомляє ВВС.

Роботи Матісса, загальна оцінювальниа вартість яких становить близько 200 тисяч доларів, були виявлені у будинку у містечку Сан-Бернарду-ду-Кампу.

Правоохоронці на місці затримали 44-річного чоловіка, якого підозрюють у переховуванні робіт Матісса для осіб, причетних до крадіжки, а також у незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

У зв’язку з цією справою раніше були затримані троє людей. Зокрема, у плануванні та організації цього злочину підозрюється 53-річний Лаессіо Родрігес де Олівейра, якого бразильські ЗМІ називають «завзятим крадієм творів мистецтва». Він був затриманий у зв’язку з іншою справою і з квітня перебуває під вартою. У зв’язку з пограбуванням бібліотеки також затримано ще одного чоловіка та жінку.

Ілюстрації Матісса для художньої книги «Джаз», що вийшла обмеженим тиражем, були викрадені з бібліотеки Маріу ді Андраде 7 грудня минулого року, в останній день виставки «Від книги до музею», організованої спільно з Музеєм сучасного мистецтва Сан-Паулу. Тоді двоє грабіжників знешкодили охоронця та літню пару відвідувачів бібліотеки, поклали викрадені твори мистецтва у полотняну сумку і пішки попрямували до найближчої станції метро.

Разом із творами Матісса були викрадені і п’ять гравюр бразильського художника Кандіду Портінарі, створені для спеціального видання роману «Menino de engheno» («Хлопчик з плантації») бразильського письменника Жозе Лінса до Регу, проте їх досі не знайшли. Поліція Сан-Паулу припускає, що ці роботи могли бути продані.

Місцевий департамент культури повідомив, що роботи Матісса повернули до бібліотеки, безпеку якої було посилено.

Матісс вважається одним із найвпливовіших художників XX століття, Портінарі є одним із найвизначніших бразильських художників-модерністів.