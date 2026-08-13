Дефіциту продуктів в Україні не буде, паніку розганяє роспропаганда – ЦПД

Росія веде систематичну кампанію у спробах створити дефіцит продуктів в Україні, паралельно підігріваючи паніку, щоб люди скуповували більше, ніж зазвичай, і дефіцит збільшувався. Таким чином вони намагаються завдати додатковий моральний удар по населенню. Про це повідомив ЦПД у Телеграмі із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради нацбезпеки і оборони України Андрія Коваленка.

«Чи є причини для паніки? Їх немає. Вони б’ють по логістиці, але логістика перебудовується. Жодного дефіциту не буде. Порожні полиці в деяких супермаркетах є, а в деяких немає. Відповідно, це логістичний дефіцит, а не продовольчий. Логістичний дефіцит, так само, як було з пальним у 2022 році, зникне, логістика перебудується, продукти будуть на полицях. Все буде нормально», - запевнив Коваленко.

За його словами, «дуже важливо зберігати холодну голову, тому що ворогу потрібно створити ілюзію, що ситуація неконтрольована, що ніхто не може впоратися з цим. І люди змушені будуть бігти в магазини і купувати останню гречку».

«Не треба грати в цю гру. Ви не залишитеся без гречки, без макаронів, без цукру і так далі. Продукти будуть, вони є. Склади в певній мірі розосереджуються, також здійснюються певні непублічні заходи, щоб логістика нормально працювала. Не ведіться на паніку. У них не вийде ця кампанія. Ми їм створили дефіцит з пальним, тому що ми вибиваємо виробництво — НПЗ. Вони у нас виробництво вибити не можуть, до того ж частина товарів імпортна. А логістика обов’язково перебудується», - підсумував керівник ЦПД.

Як повідомляв ForUA, російські удари по українських складах і логістичних комплексах не призведуть до серйозного дефіциту товарів чи суттєвого зростання цін, хоча окремі бренди можуть тимчасово зникнути з полиць магазинів.