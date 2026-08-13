Сили оборони уразили один з найбільших НПЗ у РФ

У ніч на 13 серпня Сили оборони уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехим Салават" у російському Башкортостані, розташований приблизно за 1300 кілометрів від державного кордону України.

Після удару на території підприємства у місті Салават виникла пожежа, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Газпром нефтехим Салават" є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Його потужність із переробки вуглеводневої сировини становить до 10 млн. тонн на рік.

Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, мазут, бітум, поліетилен та іншу нафтохімічну продукцію,а також залучене до забезпечення російської армії.

Фото: Генштаб ЗСУ.