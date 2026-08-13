Пологи в таксі: Пасажирка компанії Uklon народила хлопчика просто в автомобілі

У четвер, 13 серпня, у Києві у автомобілі сервісу Uklon дорогою до пологового будинку народився хлопчик. Мама їхала разом з акушеркою, однак дитина вирішила не чекати — пологи довелося приймати безпосередньо в авто. Про незвичайний випадок повідомили в компанії Uklon.

За словами представників сервісу, після народження дитини водій довіз маму та малюка до пологового будинку. Мама і хлопчик почуваються добре.

В Uklon також вирішили подарувати родині рік безкоштовних поїздок. Водій, який допоміг під час пологів, отримає бонус у розмірі комісійних, а також автокрісло для майбутніх поїздок із дитиною.