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Пологи в таксі: Пасажирка компанії Uklon народила хлопчика просто в автомобілі

Пологи в таксі: Пасажирка компанії Uklon народила хлопчика просто в автомобілі

У четвер, 13 серпня, у Києві у автомобілі сервісу Uklon дорогою до пологового будинку народився хлопчик. Мама їхала разом з акушеркою, однак дитина вирішила не чекати — пологи довелося приймати безпосередньо в авто. Про незвичайний випадок повідомили в компанії Uklon.

За словами представників сервісу, після народження дитини водій довіз маму та малюка до пологового будинку. Мама і хлопчик почуваються добре.

В Uklon також вирішили подарувати родині рік безкоштовних поїздок. Водій, який допоміг під час пологів, отримає бонус у розмірі комісійних, а також автокрісло для майбутніх поїздок із дитиною.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Київтаксіпологи
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