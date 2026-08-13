У ВАКС повідомили, що за Стефанішину внесли 6 млн грн застави

За експосла України у США Ольгу Стефанішину внесли 6 млн грн застави, яку раніше їй визначив Вищий антикорупційний суд у якості запобіжного заходу. Про це повідомила працівниця ВАКС Катерина Шипілова, передає Ukrinform

«За експосла України у США внесли 6 млн грн застави», - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня ВАКС обрав Стефанішиній запобіжний захід у вигляді застави розміром 6 млн грн.

Вона також повинна прибувати за викликом до детективів НАБУ, прокурора, слідчого судді або суду залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти детективам НАБУ, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання залежно від стадії кримінального провадження; утримуватися від спілкування з особами, визначеними ухвалою слідчого судді.

Стефанішиній повідомили про підозру у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Президент Володимир Зеленський 3 серпня звільнив Стефанішину з посади посла України у США. До того вона була спеціальною уповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США, ще раніше – обіймала посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

16 липня 2025 року у САП заявили, що зареєстрували кримінальне провадження, у ході якого перевіряють факти, викладені у журналістському розслідуванні, в якому фігурує Стефанішина.

У розслідуванні "Української правди" йшлося про те, що АРМА визначило компанію для управління Будинком профспілок на Майдані Незалежності у Києві, яка може бути пов'язана з колишнім чоловіком Стефанішиної.

Своєю чергою Стефанішина наголосила, що не пов'язана із діяльністю колишнього чоловіка.

Крім того, організація Transparency International Ukraine повідомляла, що Стефанішина також фігурує у так званій справі Лукаш, яка вже перебуває на розгляді у ВАКС. Ідеться про справу, за якою колишній міністерці юстиції Олені Лукаш та іншим фігурантам інкримінується заволодіння у 2013-2014 роках коштами в сумі 2 млн 523 тис. грн, які були виділені на адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС. У той період Стефанішина очолювала департамент Мін'юсту.